Netanyahu llama a Europa irrelevante y débil 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sorprendió a la opinión pública al declarar que Europa se ha “vuelto esencialmente irrelevante” en el contexto del conflicto de Medio Oriente.

De acuerdo con Netanyahu, la Unión Europea carece de influencia real en la resolución de crisis como la guerra entre Israel y Hamas, cuestionando la eficacia de la diplomacia europea.

Estas afirmaciones reflejan una postura crítica hacia el papel que la UE ha intentado asumir en los últimos años, en especial tras diversas sanciones y condenas diplomáticas.

"Por eso Europa se ha vuelto esencialmente irrelevante y ha mostrado una enorme debilidad", dijo el primer Netanyahu



Reacciones políticas tras las declaraciones de Netanyahu

La reacción de los líderes europeos no se hizo esperar. Algunos funcionarios defendieron la importancia de Europa en la mediación de conflictos y la ayuda humanitaria, mientras que otros reconocieron la creciente competencia geopolítica de potencias como Estados Unidos y China.

Varios analistas consideran que los comentarios de Netanyahu podrían tensar aún más la relación entre Israel y Europa, que ya ha atravesado episodios de desencuentro político y diplomático, como se ha visto recientemente en as posturas de la UE sobre el conflicto palestino-israelí.

Por su parte, expertos en diplomacia internacional argumentan que si bien el poder económico europeo es significativo, la influencia política ha disminuido frente al avance de otras regiones en el escenario global.

Las palabras de Netanyahu subrayan la importancia de repensar el rol europeo en el Medio Oriente y el contexto internacional, abriendo el debate sobre cómo la Unión Europea puede recuperar su influencia y relevancia.