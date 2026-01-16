Netanyahu le pide a Trump que se posponga cualquier posible ataque a Irán, según informes 

Un reciente informe señala que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posponer un ataque militar a Irán en 2020.

La revelación, confirmada por fuentes estadounidenses, destaca una nueva faceta en las tensiones y cálculos estratégicos de ambos países frente al programa nuclear iraní.

La “petición de Netanyahu” ocurre en el marco de una relación compleja entre Tel Aviv y Washington sobre cómo abordar la amenaza que representa Teherán.

De acuerdo con el reportaje, cuando la administración Trump valoró una ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes, Netanyahu intervino y sugirió esperar. El líder israelí argumentó que no era el “momento adecuado” y que convenía postergar la acción.

Esta decisión revela las diferencias y la comunicación constante en torno a la seguridad regional.

Tensiones y estrategias diplomáticas en Medio Oriente



Israel ha sostenido históricamente una postura férrea frente al programa nuclear de Irán, pero, tal como se muestra en el caso de 2020, incluso aliados cercanos como Estados Unidos y el propio Netanyahu han valorado prudencia ante una posible escalada militar.

La gestión de la amenaza iraní y las implicaciones globales hacen que ambos gobiernos mantengan contactos continuos y evalúen cuidadosamente cada paso.