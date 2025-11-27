Netanyahu es el más odiado del mundo, asegura el líder supremo de Irán 

En el contexto político y religioso de Medio Oriente, el “líder supremo iraní hoy” sigue siendo una figura central, no solo para la población de Irán, sino también en el escenario global. El líder supremo ha generado polémica al indicar que Benjamin Netanyahu es el más odiado en el mundo.

Actualmente, el ayatolá Ali Jamenei ostenta este cargo, siendo quien concentra el máximo poder dentro de la República Islámica y define la dirección de las principales decisiones del país.

Como principal autoridad, el líder supremo iraní supervisa las fuerzas armadas, el sistema judicial y las políticas exteriores.

En momentos de crisis y tensión internacional, como los recientes conflictos en la región, la opinión y las órdenes de Jamenei destacan en los debates y acciones diplomáticas mundiales.

"Hoy, la persona más odiada del mundo es el jefe del Gobierno sionista", dijo Jamenei.



La influencia política y religiosa del líder supremo iraní

El liderazgo de Ali Jamenei ha sido fundamental para definir la postura de Irán frente a Occidente y países vecinos.

Bajo su mandato, el país se ha mantenido firme respecto a su programa nuclear y su política de alianzas estratégicas.

La situación política en Irán, marcada por protestas ciudadanas, sanciones internacionales y presiones económicas, también obliga al líder supremo a mantener un delicado balance entre el conservadurismo y la estabilidad social.

Su rol va más allá de la religión: funge como guía político y garante de la continuidad del régimen islámico instaurado desde la revolución de 1979.