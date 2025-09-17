Netanyahu: "EEUU atacó Afganistán y Pakistán y nadie dijo 'Dios mío, qué horror'"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo alusión a los ataques de EEUU a Afganistán y Pakistán para defender sus operaciones en Gaza.

Netanyahu recordó que Estados Unidos llevó a cabo numerosos ataques militares en Afganistán y Pakistán en las últimas décadas, operaciones que causaron un enorme sufrimiento y miles de víctimas civiles, aunque rara vez recibieron la atención mediática ni la indignación internacional de otras crisis.

Las campañas de bombardeos y las operaciones de drones estadounidenses, especialmente tras el 11 de septiembre de 2001, tuvieron consecuencias devastadoras para la población local.

De acuerdo con informes de organismos internacionales, en ambas naciones se registraron múltiples incidentes con altos números de víctimas civiles, destruyendo familias y comunidades enteras, sin que esto generara la misma respuesta emocional o mediática vista en situaciones parecidas en otras regiones.

"Estados Unidos bombardeó Afganistán porque allí se encontraba Al Qaeda. Luego atacó Pakistán porque allí se escondía Bin Laden. Y nadie exclamó: '¡Dios mío, qué horror! EEUU ha violado la soberanía de Afganistán o EEUU ha violado la soberanía de Pakistán'", dijo el primer ministro israelí.

En ese sentido, indicó que los países al apoyar a Hamas están dando "cobijo a terroristas" e Israel no está dispuesta a hacerlo.

Netanyahu calificó de hipocresía cuestionar sus operaciones para derrotar el terrorismo en las cercanías de las fronteras de Israel.