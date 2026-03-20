El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vuelve a estar en el centro de la polémica tras unas recientes declaraciones en las que compara a Jesucristo con Gengis Kan.

Netanyahu argumentó que Jesucristo no tenía “una clara ventaja sobre Gengis Kan”.

Lo anterior, en términos de percepción moral, utilizando esta analogía para defender su postura sobre la historia, el liderazgo y la política contemporánea en Israel.

«La historia demuestra que, por desgracia y con pesar, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan. Porque, si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación. Así que no hay elección«, afirmó.

Contexto de las declaraciones y repercusiones internacionales

Las palabras de Netanyahu llegan en medio de tensiones políticas y conflictos en la región, lo que otorga especial relevancia a sus afirmaciones.

El líder israelí, los ataques a países de Medio Oriente, intentó explicar cómo las figuras históricas pueden ser juzgadas de manera muy diferente según el contexto y los valores de la época.

Sin embargo, la reacción pública no se hizo esperar y ya se reportan opiniones divididas tanto en Israel como en la comunidad internacional.

Gengis Kan, es el líder mongol como uno de los mayores responsables de masacres en la historia de la región.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó duramente sus declaraciones, señalando que resulta «notable» el aparente desprecio hacia Jesucristo.

Encaja con su condición actual de criminal de guerra buscado», agregó, haciendo referencia a Netanyahu.

Las redes sociales y los medios de comunicación han amplificado el debate, aumentando la presión sobre el gobierno israelí.