Netanyahu cita a los profetas bíblicos en la ONU: "Han convertido el bien en mal y el mal en bien"

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sorprendió al citar a antiguos profetas bíblicos.

El gesto, que forma parte de su tradicional estilo de retórica, se centró en “la visión de paz y justicia” según las tradiciones religiosas judías.

El uso de referencias espirituales no pasó desapercibido y generó reacciones encontradas tanto en la audiencia diplomática como en los medios internacionales.

"Es una acusación contra los líderes débiles que apaciguan el mal en lugar de apoyar a una nación cuyos valientes soldados los protegen de los bárbaros que están a las puertas", dijo Netanyahu.

Controversia internacional y reacciones políticas

Diversos analistas y diplomáticos consideran que recurrir a pasajes de la Biblia en un foro secular como la ONU puede interpretarse como un intento de legitimar posiciones político-religiosas dentro de un marco que busca la neutralidad religiosa.

De acuerdo con Netanyahu, los profetas de Israel “soñaron con la paz”, mensaje que utilizó para argumentar sobre las aspiraciones del Estado israelí frente al conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por algunos delegados y medios internacionales, que advierten sobre la influencia religiosa en la política global.

El debate sobre la relación entre fe y política continúa siendo un eje central en escenarios multilaterales, donde muchos defienden la separación estricta de Iglesia y Estado, mientras otros aceptan la influencia cultural de la religión en la diplomacia.