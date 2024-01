Netanyahu asegura que ceder a las demandas de Hamás representaría una “rendición”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que ceder a las demandas de Hamas representaría una rendición, algo que no está dispuesto a hacer.

“Hemos traído de vuelta a casa a 110 rehenes hasta ahora y vamos a traerlos a todos. Estoy trabajando en ello a todas horas, pero seamos claros: rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás“, dijo en tono contundente.

Las declaraciones de Netanyahu han hecho eco a nivel mundial, específicamente luego que familiares de los rehenes y cientos de personas se unieran para exigir en las calles el retorno de los israelíes secuestrados.

Netanyahu indicó que su objetivo es “el fin de la guerra, la salida de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de las (fuerzas) Nujba y dejar a Hamás intacto”.

En ese sentido, explicó que acceder a las peticiones, además de la rendición, los soldados que han muerto, ofrendaron su vida en vano.

“Si accedemos a esto, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Si accedemos a esto, no podremos llevar a los evacuados de vuelta a sus casas con seguridad y el próximo 7 de octubre será solo una cuestión de tiempo. No puedo acceder a este brutal revés para la seguridad israelí y por consiguiente no puedo aceptarlo”, argumentó en un video publicado en sus redes sociales.

El primer ministro israelí garantizó que no habrá en un futuro ninguna organización que financie el terrorismo en la región; limpiando la Franja de Gaza del “terrorismo”.

“No voy a ceder sobre el completo control de seguridad israelí sobre todo el territorio al oeste del Jordán”, agregó sobre su negativa a una rendición.