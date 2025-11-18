Netanyahu aplaude el plan de Trump para Gaza: "conducirá a la paz y prosperidad" 

Recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió el plan de Trump para Gaza, destacando sus posibles beneficios para la paz y la prosperidad en Medio Oriente.

Las autoridades israelíes afirmaron que la propuesta del presidente estadounidense podría abrir una nueva etapa de estabilidad en la conflictiva Franja de Gaza, según agencias internacionales.

El plan de Trump, que busca nuevas fórmulas para el desarrollo económico y la seguridad en Gaza, ha sido calificado por Israel como una oportunidad para lograr avances en el estancado proceso de negociación con el pueblo palestino.

El primer ministro israelí consideró que la iniciativa podría traer beneficios tanto para la población local como para la estabilidad general de la región.

“Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”.



Recepción internacional y retos para la paz

Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas y desconfianza de sectores palestinos y parte de la comunidad internacional.

Expertos señalan que cualquier iniciativa duradera sobre Gaza debe tomar en cuenta las demandas de los actores locales y comprometerse con una solución justa y equitativa.

El conflicto israelí-palestino sigue siendo uno de los principales desafíos políticos del siglo XXI, y cualquier prospecto de paz requiere consenso amplio.

En la región centroamericana y latinoamericana ha habido reacciones divididas, mientras que actores mundiales como la ONU llaman al diálogo antes de tomar cualquier decisión definitiva.