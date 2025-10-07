Netanyahu alerta que el gobierno "irracional" de Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha emitido una advertencia contundente sobre el supuesto desarrollo de misiles intercontinentales en Irán.

Netanyahu declaró que el programa armamentístico iraní no sólo amenaza a su país, sino que podría implicar riesgos para naciones mucho más allá de Oriente Medio.

La noticia surge en medio del tenso panorama internacional respecto al programa nuclear iraní y las constantes tensiones en la región.

El líder israelí sostuvo que “Irán está desarrollando misiles intercontinentales cuyo único objetivo posible sería portar armas nucleares”, lo que incrementa la preocupación global sobre la seguridad mundial y el equilibrio geopolítico.

De acuerdo con información de agencias, estas declaraciones se produjeron durante una reunión del gabinete de gobierno en Jerusalén.

"Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 8.000 kilómetros... ¿Qué significa eso? Añaden otros 3.000 kilómetros y tienen bajo su punto de mira, bajo sus armas atómicas, la ciudad de Nueva York como objetivo, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago (residencia de Donald Trump en Florida)", dijo Netanyahu.

Reacciones internacionales ante las declaraciones de Israel

Las afirmaciones de Netanyahu han generado respuestas mixtas en la comunidad internacional.

Varios gobiernos occidentales han reiterado la necesidad de reforzar los controles sobre el programa nuclear de Irán y han llamado a la diplomacia para evitar una escalada.

Expertos en seguridad aseguran que este tipo de advertencias pueden intensificar todavía más las tensiones en Oriente Medio y afectar negociaciones multilaterales.

Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación, por posibles avances tecnológicos en el desarrollo de misiles por parte de Irán.

Desde Israel, se mantiene una postura de vigilancia mientras se solicita a la comunidad internacional actuar con prontitud.