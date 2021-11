Nel ASA recibe una orden de compra para un electrolizador alcalino de 20 MW por parte de Ovako

WALLINGFORD, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Nel Hydrogen Electrolyser AS, una división de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), ha recibido una orden de compra para un electrolizador de agua alcalino de 20 MW por parte de Ovako, un fabricante europeo líder de acero de ingeniería. El electrolizador se instalará en una de las plantas que Ovako posee en Hofors (Suecia). El hidrógeno de origen no fósil reemplazará al gas propano fósil que se utiliza actualmente en los hornos de calentamiento.

“Estamos muy entusiasmados de anunciar la entrega de equipos electrolizadores a Ovako. Hay un enorme potencial para reducir las emisiones de CO 2 en los procesos de calentamiento de acero a través del hidrógeno verde. No vemos la hora de trabajar junto con Ovako y sus socios para continuar el desarrollo de la producción de acero de origen no fósil”, afirma Jon André Løkke, director ejecutivo de Nel.

La orden de compra tiene un valor de contrato de aproximadamente 11 millones de euros, y la entrega de los equipos está prevista para fines de 2022. El electrolizador producirá oxígeno e hidrógeno para el proceso de calentamiento de acero de Ovako y es un gran paso en pos de la producción de acero con emisiones de carbono cero. La conversión a hidrógeno permitirá que Ovako reduzca un 50 por ciento sus emisiones de CO 2 para la producción de acero en Hofors.

“En junio anunciamos nuestra colaboración con Volvo Group, Hitachi Energy, H2 Green Steel y Nel Hydrogen, con el objetivo de invertir en hidrógeno de origen no fósil en Hofors. Esta inversión también recibió el apoyo de la Agencia de Energía de Suecia. Estamos muy contentos de haber alcanzado este hito de gran importancia. La tecnología del electrolizador nos permitirá eliminar el CO 2 para calentar el acero antes del laminado”, explica Rickard Qvarfort, presidente de la unidad de negocios de Hofors.

Ovako es un fabricante europeo líder de acero de ingeniería para clientes en los sectores de rodamientos, transporte y productos manufacturados, es filial de Sanyo Special Steel y forma parte de Nippon Steel Corporation Group. La empresa tiene presencia geográfica en Europa, América del Norte y Asia, y una línea de productos de acero que incluye ofertas de nicho y soluciones personalizadas. La huella de carbono de los productos de acero de Ovako es un 80 por ciento más baja que el promedio mundial.

Se hace referencia al comunicado de prensa del 22 de junio de 2021: Nel ASA se une a la iniciativa de hidrógeno junto a actores clave para facilitar el laminado/moldeado de acero de origen no fósil.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

