Negocio crea piñata de Ernesto y asegura que es para apoyarlo tras ciberacoso

La Piñatería Ramírez publicó una imagen de la piñata de Ernesto, el joven que fue víctima de ciberacoso por su vestimenta de Barbie.

El caso de este joven se viralizó luego que una página de noticias de Matamoros subiera su foto y comenzaran a hacer varios memes.

Inmediatamente, la imagen se viralizó por la ola de comentarios, en su mayoría en contra por la creación de la piñata.

Algunos ven como ofensa que el negocio, a pesar del llamado de Ernesto de terminar de usar su imagen, presentaran su piñata.

“Tu puedes ser lo que quieras ser… DE TAMAULIPAS para el mundo”, se lee en el posteo de la piñatería.

🪅ERNESTO…La Barbie de Matamoros…👸🥰🥳💞💝

Tú puedes ser lo que quieras ser….🎊👸🪅🎀🎈🪄🦋🦄

De TAMAULIPAS para el mundo 🏳️‍🌈 #piñateriaramirez 🤠🤘✌🏻💝 Pasteles (GRETA WILCOX)💝🎂🍰

PIÑATA EN TOTAL APOYO 💃💅 pic.twitter.com/GydGkArpUk — piñateria ramirez (@dalton_cjon) July 26, 2023

Aunque aseguran que todo fue en apoyo a Ernesto, algunos cuestionan que todo se trata de lucro económico derivado de las burlas del contra el joven.

“Lo que más me lastima es que una página así seria, una página de noticias, me tome fotografías de mi trasero con afán de hacer burla”, dijo el mexicano al enterarse que su foto ya era viral.

“Lo que más me enoja en este caso no son los comentarios de la gente, es el hecho de que este que se dice ser reportero de esta página, me tomara estas fotos con el afán de hacerme daño y con ese morbo”.

Las imágenes de un padre vestido de Barbie revolucionaron las redes sociales por la fiebre que ha provocado la película de la icónica muñeca.

Fue el propio progenitor que publicó en sus redes sociales las fotografías vestido igual a su hija, quien quería ir a ver la película con su traba de Barbie y con su papá con una camisa rosada.