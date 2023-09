“Nefasta, infiel, tacaña y malvada”, así califica excolaboradora de Shakira a la cantante

Cristina Cárdenas, una excolaboradora de Shakira, busca desenmascarar a la cantante y asegura que es nefasta, infiel, tacaña y malvada.

Según Cárdenas, quien colaboró con la cantante por medio de una agencia de empleo, nunca fue empleada directa de Shakira; pero pudo ver los malos tratos.

Las revelaciones de la española no han pasado desapercibidas, y rápidamente se han viralizado en los distintos medios de comunicación.

Los seguidores de Shakira se niegan a creer que la cantante sea nefasta, infiel, tacaña y malvada, como dice Cárdenas.

“He trabajado más de cuatro años de coordinadora con Shakira, concretamente… Nunca me ha contratado Shakira, no tengo contratos con ella, a mí me contrata una agencia”, indicó la mujer al dejar claro que no es exempleada de Shakira.

La mujer, quien también será testigo en la Hacienda española, calificó de nefasto el trato de la cantante con sus trabajadores.

Sostuvo que tiene motivos para tratar a la artista de nefasta y malvada; ejemplificando que los empleados por contrato no pueden ver a la cara a la colombiana.

“Cuando tú dices que nadie se te acerque, que nadie te mire a los ojos, cuando tú sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú, que tiene un pelo más frondoso que tú, más rizado que tú, es más guapa y la desprecias y la humillas”, dijo Cárdenas con tono contundente.

Indicó que la cantante fue infiel, y que Gerard Piqué tuvo que aguantar 12 años con una mujer tacaña y malvada.

De acuerdo con esa excolaboradora, la colombiana, además de ser nefasta y malvada, tiene muchas fobias e inseguridades.

“Es una mujer con muchos miedos… La realidad no la sabéis, lo que ha vivido esa familia por 12 años, lo que ha sufrido Gerard durante 12 años no lo sabéis”, dijo Cárdenas.

Agregó que la familia del exjugador ha sido tan educada que no se ha pronunciado a pesar de los insultos.