Nayib Bukele pide al fiscal general investigar a su Gabinete de Gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió públicamente al fiscal general de la República investigar a su Gabinete de Gobierno.

La petición la hizo a través de una reunión de ministros televisada para que el pueblo se enterara de su intención de investigar a sus funcionarios.

El mandatario expresó que continúa firme con su compromiso con la transparencia y la legalidad de su gestión.

“Quiero pedir en público al fiscal general que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante”, dijo sobre su intención de investigar a su Gabinete de Gobierno.

Bukele destacó que espera que no exista ningún problema con cumplir su orden, tanto para el fiscal general como para sus funcionarios.

Las palabras de Bukele rápidamente trascendieron a nivel mundial por la cantidad de apoyo.

“No me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Yo no los voy a investigar, los investigará la Fiscalía General de la República”, agregó el presidente.

La solicitud del mandatario de investigar su Gabinete de Gobierno fue destacada por Casa Presidencial, obteniendo miles de respuestas, en su mayoría a favor.

“Así deberías investigar a algunos diputados también”, cita uno de los comentarios más destacados del tuit de Casa de Gobierno de El Salvador.

El presidente en unos días dejará la silla presidencial para comenzar a trabajar en su candidatura a la reelección.

La aceptación del mandatario ha aumentado considerablemente tras su lucha contra las pandillas.