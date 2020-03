Nayib Bukele: “Inició la Tercera Guerra Mundial”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consideró el brote del coronavirus en el mundo como una problemática bastante sería que calificó como la Tercera Guerra Mundial.

“Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial”, posteó en su cuenta de Twitter.

El tuit fue acompañado con la imagen de un mapa donde se muestran los puntos donde hay afectados por el coronavirus.

Some people might not have realized that World War III has already begun. pic.twitter.com/yK6RCSoPv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2020