NatureSweet® amplía su dirección ejecutiva con el nombramiento de Paul Bonvehi como director financiero para impulsar el crecimiento y la transformación

SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE)--NatureSweet®, la mayor empresa de agricultura de ambiente controlado verticalmente integrada de Norteamérica, anuncia el nombramiento de Paul Bonvehi como su nuevo director financiero (CFO). Bonvehi, un líder financiero con gran experiencia a nivel mundial, desempeñará un papel fundamental en el avance de la estrategia a largo plazo de NatureSweet y en el fortalecimiento del rendimiento operativo y financiero de la empresa.









Con más de 25 años de liderazgo financiero internacional en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, Bonvehi cuenta con un historial probado en impulsar la transformación y el crecimiento dentro de las industrias agrícola y alimentaria. Más recientemente, ocupó el cargo de director financiero en Martori Farms, donde lideró la modernización de las operaciones financieras para respaldar la rápida expansión y las adquisiciones de la empresa. Antes de eso, ocupó puestos de alta dirección en Driscoll's y Reiter, donde ascendió a vicepresidente y contralor de operaciones en Norteamérica.

“La enorme experiencia de Paul en operaciones agrícolas integradas verticalmente, en la gestión de marcas sólidas y en el dominio de las finanzas lo convierten en una incorporación excepcional para nuestro equipo directivo”, señaló Rodolfo Spielmann, presidente y director ejecutivo de NatureSweet. “Su experiencia en la dirección de empresas agrícolas orientadas al crecimiento será fundamental a medida que continuemos ampliando nuestras operaciones, reforzando nuestra disciplina financiera e invirtiendo estratégicamente en nuestro personal y en nuestro futuro”.

Bonvehi tiene un MBA de la Universidad Pepperdine y es reconocido por su capacidad para desarrollar equipos de alto rendimiento, implementar sistemas de gestión eficaces e impulsar iniciativas de planificación estratégica y previsión.

Acerca de NatureSweet® (NS Brands, Ltd.)

NatureSweet® es la marca líder en tomates para aperitivos y un proveedor de confianza de verduras cultivadas en invernadero. Como la mayor empresa de agricultura de ambiente controlado verticalmente integrada y productora de invernadero de Norteamérica, opera en más de 1500 acres de invernadero, cultivando tomates, pepinos y pimientos dulces de primera calidad. Los 10 000 empleados de la empresa se aseguran de que cada producto se recoja a mano en su momento óptimo de madurez, lo que garantiza una calidad y un sabor excepcionales en los supermercados de Estados Unidos, México y Canadá. Su misión es transformar la vida de los trabajadores agrícolas de Norteamérica mediante un modelo de negocio rentable que inspire a otros a seguir su ejemplo. Con un profundo compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, NatureSweet ha obtenido las certificaciones B Corp, Fair Trade y Equitable Food Initiative (EFI).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

