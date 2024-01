Natalia Améstica denuncia que la forzaron a declararse la asesina de Canserbero

Natalia Améstica denunció, por medio de una carta, que la Fiscalía de Venezuela, la forzaron a declararse culpable del asesinato del rapero Tirone González, mejor conocido como Canserbero.

La acusada envió una carta a sus abogados, detallando que su relato fue armado por las autoridades venezolanas para inculparla de un delito que no cometió.

Medios nacionales e internacionales han destacado que Améstica cambió su versión, indicando que no vio quién mató a su expareja y al rapero.

La exmánager de Canserbero dejó claro en su carta que la forzaron a dar un relato que no era real. “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía”, inició su confesión.

Además, señaló que el cantante decía cosas incoherentes que no pudo entender. “Hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien“.

Según la nueva confesión, ella y Carlos Molnar se fueron a dormir, mientras el rapero se quedó viendo una película. La declaración es muy distinta a la que le forzaron a decir, ya que ella asegura que les dio un fármaco en su bebida para luego matarlos apuñaladas.

“Pasadas las 4 o 5 de la mañana escuchamos golpes en la puerta, de esos que por poco la tumban, con una voz gruesa llamando a Stoperro, pegando más fuerte la puerta. (…) Lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes. (…) Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano, fue cuando empecé a llamar al 911. Después escuché unos vidrios romperse”, añadió Améstica.

Indicó que abrió la puerta y pidió ayuda a sus vecinos; asegurando que no sabe cómo sucedió la muerte de su expareja y el rapero venezolano.

En el testimonio que supuestamente forzaron los fiscales, la exmánager asegura que mató a sus víctimas porque estaba molesta porque el artista no le quiso pagar su trabajo en la gira por Chile.

“Mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto. Tomé a mi perro en brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, apuntó.