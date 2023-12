Natalia Améstica confiesa que apuñaló a Canserbero y a su esposo

Natalia Améstica confesó detalladamente cómo apuñaló a su esposo y al rapero venezolano Tirone José Gonzáles Oroma, conocido en el mundo de la música como Canserbero.

La declaración de Améstica se filtró a la prensa, revelando lo ocurrido el pasado 20 de enero de 2015, cuando el cantante supuestamente se suicidó tras matar a su mejor amigo.

Según Natalia Améstica, todo comenzó un mes antes de los crímenes por cuestiones monetarias, exactamente porque su esposo, Carlos Molnar, no le quiso reembolsar el dinero de unos pasajes de avión.

A la negativa de Molnar se sumaba la indiferencia del rapero, quien en las últimas semanas le había negado el saludo; lo que significaba que pronto dejaría de representarlo nacional e internacionalmente.

“El problema empezó en Chile, un mes antes, cuando en plena gira, supe, después de haber hecho la organización, de haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago de parte de Carlos”, dijo la mujer al ser grabada por agentes de la Fiscalía de Venezuela.

Natalia Améstica explicó que le golpeó emocionalmente enterarse de que Canserbero decidió dejarla aún lado de la gira, a pesar de todos sus esfuerzos y que ya había realizado todo el trabajo de marketing.

“Eso me dolió mucho, quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira”, relató la acusada; dejando más dudas que respuestas sobre el caso para algunos de los fanáticos de Canserbero.

Sobre el crimen, la mujer detalló que tuvo la oportunidad de sedar a sus víctimas cuando llegaron a su casa porque tenían un proyecto en Panamá, lo que aprovechó para matarlos.

“Se dio la oportunidad para hacerles un té, al que coloqué Alpram… Ellos bebieron una taza cada uno… Al momento de quedar soñolientos yo estaba en la cocina, preparando la cena y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataque directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda”, contó Natalia Améstica.

Señaló que el rapero la miró asesinando a su esposo, pero estaba tan sedado que cayó inconsciente y fue cuando aprovechó apuñalarlo también. “Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Le explicó que fue un ataque de ira y que no me pude controlar, pero cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”.

Posteriormente, desesperada y preocupada, llamó a su hermano para pedirle ayuda, siendo él quien pagó a los funcionarios para armar la escena del crimen que la absolviera de toda responsabilidad.

CONFESIÓN COMPLETA