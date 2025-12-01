Nasry y Salvador lideran los resultados electorales con 6,000 actas escrutadas

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) dio a conocer este domingo los primeros resultados electorales, dando como virtual ganador a Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional.

De acuerdo con el 34% de los votos, solo 6,000 actas electorales de las 19,000 a nivel nacional, Tito se posesiona con 530 mil votos, mientras que Salvador Nasralla le sigue con 506 mil votos.

Por su parte, la candidata oficialista Rixi Moncada obtuvo 255 mil votos, quedando en el tercer lugar en el conteo preliminar.

La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) hizo un llamado a esperar los resultados electorales con el conteo del 100 por ciento de las actas electorales.

Hasta las 11:30 de la noche, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, no ha dado declaraciones, mientras que el Partido Nacional hizo una conferencia para confirmar que eran vencedores, antes que se dieran los resultados.

De concretarse el triunfo de Nasry Asfura se garantiza el retorno de Juan Orlando Hernández, quien será indultado una vez se confirme que su partido vuelve al poder.

RESULTADOS

34.25% de las actas totales

Libre: 255,972

PL: 506,316

PN: 530,000