Nasry Asfura lidera con leve ventaja las presidenciales en Honduras

La jornada electoral en Honduras ha arrojado resultados preliminares que colocan a Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional, con una ligera ventaja en la carrera presidencial.

La contienda, observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, mantiene en vilo a la población ante la posibilidad de cambios en el panorama político del país.

Según el informe del Consejo Nacional Electoral, Nasry Asfura se perfila como el candidato con mayor apoyo, aunque la diferencia con su principal rival es mínima.

Esta ajustada distancia pone de manifiesto el clima de polarización y la alta participación ciudadana durante los comicios.

Especialistas señalan que las cifras podrían cambiar conforme avance el conteo oficial y se incluyan actas faltantes.

Un escenario de expectativa y posibles escenarios post-electorales

El ambiente en Honduras es de expectativa e incertidumbre. Diversos sectores han pedido calma y respeto a los resultados finales, subrayando la importancia de un proceso electoral transparente.

Observadores internacionales han destacado la organización, aunque también señalaron denuncias puntuales sobre irregularidades, reforzando el llamado por una transición democrática pacífica.

Las elecciones en Honduras no solo definen a un nuevo presidente, sino también marcan el rumbo del país frente a desafíos sociales y económicos.