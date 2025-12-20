Nasralla reduce ventaja de Asfura en el recuento de votos de más de 2,000 actas electorales 

En el marco de las elecciones en Honduras, Salvador Nasralla ha logrado reducir la ventaja de Nasry “Tito” Asfura durante el recuento de votos, según los reportes oficiales más recientes.

La contienda electoral, que enfrenta a los dos candidatos principales, se ha tornado cada vez más reñida, generando gran expectación en la ciudadanía y la comunidad internacional.

El proceso de escrutinio continúa bajo la mirada atenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y observadores internacionales, quienes insisten en la importancia del respeto a la voluntad popular.

Las cifras preliminares muestran una diferencia cada vez menor entre Nasralla y Asfura, manteniendo en vilo a miles de votantes. Diversos analistas subrayan que esta elección podría definir un nuevo rumbo político para el país.

Un recuento voto a voto marca incertidumbre

La reducción en la ventaja de Asfura por parte de Nasralla ha intensificado el ambiente de nerviosismo y ha puesto a prueba la transparencia del proceso electoral.

Sectores sociales y políticos han instado a la calma mientras se realiza la revisión final de actas. Estos acontecimientos continúan la tónica de procesos electorales ajustados y disputados vistos recientemente en la región.