Nasralla continúa liderando el conteo electoral con más del 78% de las actas escrutadas

Con más del 78% de los votos escrutados, las elecciones presidenciales de Honduras mantienen al país en vilo. Salvador Nasralla se sostiene al frente del conteo, apenas por encima de su principal rival, Nasry Asfura.

Esta tendencia, reportada por las autoridades electorales, refleja una competencia cerrada y sin un ganador definido hasta el momento.

La jornada electoral del pasado domingo ha sido seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales, ante la importancia que tienen estos comicios para el futuro político hondureño.

La ciudadanía acudió a las urnas buscando un cambio que responda a las demandas sociales y a la polarización política que ha marcado los últimos años.

Los primeros resultados mantienen la tensión política

El margen mínimo entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura ha dado paso a tensiones crecientes y a la espera cautelosa de la declaración oficial. Las autoridades electorales han llamado a la calma y a respetar los procesos institucionales.

En paralelo, diversos partidos y grupos civiles piden transparencia y vigilancia sobre el resultado final.

La importancia de estas elecciones se refleja también en la reacción internacional. Organismos como la (OEA) y misiones de observación han instado a la aceptación de los resultados oficiales mediante mecanismos democráticos.

El desenlace podría definir el rumbo de Honduras para los próximos años, sobre todo en temas fundamentales como la lucha contra la corrupción y la creación de empleo.