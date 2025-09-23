NASA selecciona astronautas para futuras misiones a la Luna y Marte

La NASA presentó recientemente a los nuevos astronautas que serán parte de las misiones a la Luna y Marte, reafirmando su compromiso con el liderazgo en la exploración espacial. Esta selección representa un hito para la ciencia y la humanidad, marcando el inicio de una nueva generación de exploradores que viajarán más lejos de la Tierra de lo que nunca antes se ha hecho.

En el comunicado oficial, la NASA destacó que este grupo de astronautas tendrá un papel fundamental en los proyectos Artemis y en los preparativos para la primera misión humana a Marte prevista para la próxima década. Los seleccionados se unirán a la misión Artemis III, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y a la próxima persona al suelo lunar, así como establecer las bases para futuros viajes al planeta rojo.

El proceso de selección fue sumamente riguroso. Según la agencia espacial, se valoraron habilidades científicas, experiencia en ingenierías y resistencia física y mental.

Los nuevos astronautas vienen de diversos campos, como la medicina, aviación y ciencias planetarias, sumando una amplia gama de conocimientos para enfrentar los desafíos espaciales. La NASA aseguró que esta generación representa la diversidad y la excelencia necesarias para enfrentar retos como el viaje interplanetario y la estadía prolongada fuera de la Tierra.

El enfoque no solo será técnico, sino también humano, buscando inspirar a las futuras generaciones en el campo de la exploración espacial.La agencia estadounidense, a través de sus misiones Artemis, ya ha abierto la puerta para que países aliados y empresas privadas colaboren activamente en la conquista del espacio profundo.