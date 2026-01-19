NASA se prepara para el histórico vuelo tripulado de Artemis II alrededor de la Luna

La NASA se encamina a una nueva fase de la exploración espacial con la misión Artemis II, cuyo vuelo de prueba marcará un paso decisivo en el regreso de astronautas a la Luna. A partir del 6 de febrero se abrirá la ventana de lanzamiento para esta misión tripulada, que contempla un viaje de aproximadamente diez días alrededor del satélite natural de la Tierra.

Artemis II tiene como objetivo principal validar los sistemas y tecnologías que se utilizarán en futuras misiones lunares, en especial Artemis III, que será la primera expedición tripulada destinada a volver a pisar la superficie lunar. Durante este vuelo, la tripulación evaluará el desempeño del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave espacial Orión, considerados piezas clave para los planes de exploración humana más allá de la órbita terrestre.

Como parte de los preparativos, la NASA se dispone a trasladar por primera vez el cohete SLS junto con la nave Orión hasta la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El traslado recorrerá unos 6,5 kilómetros desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, en un proceso que podría extenderse hasta por doce horas.

La administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Lori Glaze, afirmó que el lanzamiento de Artemis II está cada vez más cerca. Sin embargo, subrayó que la seguridad de la tripulación sigue siendo la máxima prioridad de la agencia. En ese sentido, los equipos técnicos continúan trabajando en la corrección de diversos ajustes detectados durante las pruebas, que incluyen revisiones de cableado y el funcionamiento de algunas válvulas, antes de autorizar el despegue definitivo.