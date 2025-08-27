NASA revela que asteroide Bennu contiene materiales previos al Sistema Solar

La NASA ha confirmado que el asteroide Bennu contiene materiales previos al Sistema Solar, un hito que podría cambiar nuestra comprensión del universo.

Este hallazgo, realizado gracias al análisis de muestras recolectadas por la misión OSIRIS-REx, revela que Bennu es mucho más que una simple roca espacial: es una cápsula del tiempo con información sobre la formación de planetas y astros.De acuerdo con los científicos, se han encontrado partículas y compuestos que datan de antes de que el Sistema Solar existiera, sugiriendo que parte de la materia que compone a Bennu se formó en una era anterior.

Estas muestras, extremadamente valiosas, podrían proporcionar respuestas sobre cómo se originó el agua y los compuestos orgánicos, esenciales para la vida, en la Tierra y otros planetas similares.

El descubrimiento agrega peso a la teoría de que asteroides como Bennu pudieron haber sido vehículos para la llegada de materiales clave a nuestro planeta. Además, estudiar estos componentes primitivos ayuda a los científicos a reconstruir el proceso de nacimiento y evolución de nuestro sistema solar.

La NASA insiste en que estas investigaciones no solo amplían el conocimiento sobre la historia y dinámica de nuestro vecindario cósmico, sino que también preparan el camino para futuras misiones espaciales e incluso para la búsqueda de vida en otros planetas.