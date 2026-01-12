NASA ordena regreso anticipado de la misión Crew-11 por emergencia médica en la ISS

La NASA anunció el regreso anticipado de la misión Crew-11 de SpaceX desde la Estación Espacial Internacional (ISS) debido a un problema médico que afecta a uno de los integrantes de la tripulación. Se trata de la primera evacuación médica en la historia del laboratorio orbital, aunque la agencia aclaró que el astronauta se encuentra en condición estable.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó en una conferencia de prensa que la decisión no responde a una situación de emergencia inmediata, sino a que en la ISS no existen las capacidades necesarias para diagnosticar y tratar adecuadamente el problema de salud detectado. Por ello, el retorno se realizará cuando la nave esté preparada y las condiciones meteorológicas lo permitan.

Hasta el momento, la NASA no ha revelado la identidad del astronauta ni detalles específicos del padecimiento, argumentando razones de privacidad. El calendario exacto del regreso aún no ha sido definido, pero la agencia espera ofrecer una actualización en los próximos días. Con este cambio, queda descartado el plan original de mantener a la Crew-11 en órbita hasta marzo de 2026, y el itinerario de retorno será ajustado en las próximas 48 horas.

La misión Crew-11 despegó el 1 de agosto de 2025 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX impulsada por un cohete Falcon. La tripulación está integrada por la comandante Zena Cardman, el astronauta veterano Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Oleg Platonov.

Antes del anuncio del regreso anticipado, el equipo tenía previsto realizar la primera caminata espacial del año. Sin embargo, el director médico y de salud de la NASA, el doctor James Polk, subrayó que el problema no está relacionado con actividades operativas ni con los preparativos para esa caminata, sino que se trata de una condición médica asociada a las complejas exigencias de la microgravedad.