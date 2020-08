NASA muestra imágenes de ‘supertruenos’ de Júpiter

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha anunciado el avistamiento de “supertruenos”, truenos fuera de la atmósfera de Júpiter los cuales fueron captados por la sonda espacial Juno.

Los avistamientos de estos “supertruenos” en el enorme planeta no es algo nuevo, sin embargo en esta ocasión, la información obtenida por Juno podría ayudar a responder algunas preguntas importantes como: ¿Por qué hay una distribución extraña de amoníaco en la atmósfera del gigante gaseoso?

A través de un artículo en la revista Science News, la NASA describió las recientes observaciones de rayos que fueron recopilados por Juno, la sonda espacial enviada especialmente al planeta Júpiter con el objetivo de: Determinar cuanta agua hay en la atmósfera de Júpiter, Observar a profundidad la atmósfera de Júpiter para medir la composición, la temperatura, los movimientos de las nubes y otras propiedades, mapear los campos magnéticos y gravitacionales del planeta y estudiar la magnetosfera de Júpiter cerca de los polos del planeta especialmente las auroras, las luces del norte y del sur de Júpiter, entre otras funciones.

⚡️ New results from @NASAJuno suggest Jupiter is home to "shallow lightning." An unexpected form of electrical discharge, it comes from an ammonia-water solution, whereas lightning on Earth originates from water clouds: https://t.co/iA3ksVJNR3 pic.twitter.com/VXX8hetH0O

— NASA (@NASA) August 5, 2020