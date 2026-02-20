NASA mantiene fecha de lanzamiento de Artemis II tras exitosa prueba general

La NASA confirmó que la misión Artemis II mantiene su ventana de lanzamiento prevista para el 6 de marzo de 2026, luego de completar con éxito la segunda prueba general con combustible, un paso clave en el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de cinco décadas.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la agencia espacial señalaron que el llenado de los tanques y la simulación del conteo regresivo se realizaron de forma satisfactoria, aunque se registraron incidentes menores. El ensayo permitió aplicar mejoras técnicas, incluyendo ajustes en los sellos de la interfaz de desconexión rápida y el reemplazo de filtros en el sistema terrestre, lo que contribuyó a optimizar el funcionamiento del cohete y la cápsula.

La agencia explicó que, aunque el ensayo fue exitoso, el lanzamiento aún depende de pruebas adicionales en la cápsula Orion y el cohete Space Launch System, instalados en la plataforma de despegue en Cabo Cañaveral, Florida. También se completaron con éxito los procedimientos de cierre del módulo de la tripulación y la simulación completa del lanzamiento.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días y llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna sin realizar un alunizaje. La tripulación está integrada por el comandante Reid Wiseman, los especialistas Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

Artemis II marcará un momento histórico al incluir por primera vez a una mujer, un astronauta afroamericano y un representante de Canadá en una misión hacia la órbita lunar, consolidando el nuevo capítulo de exploración espacial liderado por la NASA.