NASA descubre en Marte una roca con apariencia de coral formada hace miles de millones de años

La NASA difundió recientemente una imagen captada por el rover Curiosity que muestra una pequeña roca en Marte con una apariencia similar a la de un coral marino, cuya antigüedad se estima en varios miles de millones de años.

La fotografía fue tomada el 24 de julio, durante el día marciano 4,609 de la misión, y muestra una roca erosionada por el viento de aproximadamente una pulgada de ancho. Según la agencia espacial, este tipo de formaciones no es inusual en el planeta rojo y ya ha sido documentado en otras ocasiones por el rover.

De acuerdo con la NASA, estas estructuras se originaron cuando agua líquida aún existía en Marte. En ese periodo, el agua transportó minerales disueltos hacia grietas dentro de las rocas. Al evaporarse el líquido con el paso del tiempo, los minerales se endurecieron y quedaron atrapados en el interior. Posteriormente, miles de millones de años de erosión provocada por arena y viento esculpieron las formas visibles en la actualidad.

Los científicos también explican que esta roca, conocida informalmente como “roca flor”, pudo haberse formado cuando fluidos ricos en minerales circularon a través de canales internos en la roca, dejando depósitos sólidos que resistieron la erosión del entorno marciano.

El rover Curiosity llegó a Marte en 2012, tras un viaje de ocho meses y más de 352 millones de millas desde la Tierra. En su momento, fue el vehículo explorador más grande y avanzado enviado al planeta rojo, y continúa aportando información clave sobre la historia geológica y climática de Marte.