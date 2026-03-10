Narendra Modi se convierte en el líder mundial más seguido en redes sociales

El primer ministro de India, Narendra Modi, se ha convertido en el líder mundial con mayor número de seguidores en redes sociales. Así, consolida una de las audiencias digitales más grandes entre los dirigentes políticos a nivel global.

De acuerdo con datos recientes, Modi superó los 100 millones de seguidores combinados en las plataformas Instagram y X. Además, su cuenta en Facebook reúne más de 50 millones de seguidores.

Este crecimiento constante en su presencia digital lo coloca muy por delante de otros líderes mundiales activos en redes sociales. Además, analistas señalan que la estrategia digital del mandatario indio ha sido clave para fortalecer su comunicación directa con millones de ciudadanos y seguidores alrededor del mundo.

La amplia presencia de Modi en estas plataformas refleja el papel cada vez más relevante de las redes sociales en la política internacional. También influye en la forma en que los líderes interactúan con el público global.

