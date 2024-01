Nanoplásticos en el agua embotellada pueden invadir las células del cuerpo

Una nueva investigación ha alertado a los científicos que nanoplásticos encontrados en el agua embotellada son capaces de invadir las células del cuerpo.

El hallazgo ha generado debate por las repercusiones a futuro en el cuerpo humano, desconociendo hasta el momento las consecuencias.

Según la investigación, en el agua embotellada que se vende en las tiendas puede contener de 10 a 100 veces más trozos de plástico de lo que se estimaba anteriormente.

Los nanoplásticos o nanopartículas son tan infinitamente pequeñas que no se pueden ver con un microscopio y que pueden migrar a través de los tejidos del tracto digestivo o los pulmones al torrente sanguíneo, distribuyendo sustancias químicas sintéticas potencialmente dañinas por todo el cuerpo y dentro de las células.

El análisis indica que dos aguas embotellas contenía un promedio de 240.000 partículas de plástico de siete tipos, de las cuales el 90% fueron identificadas como nanoplásticos y el resto como microplásticos.

“Debo decir que este estudio es sumamente impresionante. El trabajo que pusieron en esto fue realmente bastante profundo… Yo lo llamaría innovador”, dijeron los expertos sobre el estudio que confirma que partículas de plástico están invadiendo el cuerpo humano.

Agregaron que aunque la gente no crea o no entienda que los nanoplásticos son desprendidos constantemente de las botellas u otras envolturas.

Los primeros hallazgos de este tipo de partículas en el cuerpo se registraron en el 2018. En aquel momento, cada litro de agua contenía un promedio de 10 partículas de plástico más anchas que un cabello humano.

“No es que no supiéramos que existían los nanoplásticos. Simplemente, no pudimos analizarlos”, dijo sobre los nuevos hallazgos, que hace cinco años eran imposibles.

Detalles del descubrimiento fueron publicados en revista Proceedings of the National Academy of Sciences, destacando que en el último estudio se encontraron de entre 110 mil a 370 mil partículas en 300 litros de agua.

“Los bebés y los niños pequeños pueden enfrentar los mayores riesgos, ya que sus cerebros y cuerpos en desarrollo suelen ser más vulnerables a los impactos de la exposición tóxica”, se enfatizó en la revista.

Se indicó que las sustancias químicas pueden llegar al hígado, al riñón y al cerebro.