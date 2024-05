Nanochon ha recaudado 4 MUSD en la primera ronda de financiación

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Nanochon, una empresa de biotecnología de dispositivos ortopédicos con sede en Washington D. C. (EE. UU.), ha recaudado 4 MUSD en su primera ronda de financiación.





La ronda ha estado dirigida por The University of Virginia Licensing and Ventures Group Seed Fund, con la participación de Cultivate (MD), Alumni Venture Group y Mountain State Capital, entre otros.

Nanochon pretende utilizar los fondos para poner en marcha sus primeros ensayos clínicos en humanos en EE. UU. en 2024, profundizar en los esfuerzos de investigación y desarrollo, ampliar el perfil de patentes de la empresa y hacer crecer su equipo.

«Estamos encantados de cerrar nuestra ronda de financiación e iniciar nuestro programa clínico», ha afirmado Ben Holmes, director ejecutivo y cofundador. «Conseguir esta financiación nos acerca un poco más los objetivos de Nanochon de prescindir de las prótesis de rodilla y cambiar en gran medida el paradigma del tratamiento de las articulaciones artríticas».

Nanochon iniciará este año en EE. UU. un ensayo de fase I de su implante patentado de rodilla Chondrograft™. Este dispositivo solo requiere una intervención quirúrgica mínimamente invasiva para regenerar el cartílago y el hueso dañados y evitar así la necesidad de emplear prótesis completas de rodilla, que son costosas y requieren un largo periodo de recuperación.

Holmes ha añadido: «Hemos tenido unos resultados fantásticos en estudios con animales, y somos muy optimistas en cuanto a las implicaciones futuras en rodillas humanas y otras articulaciones».

Nanochon es una empresa de biotecnología y dispositivos médicos centrada en el desarrollo de soluciones ortopédicas innovadoras. Chondrograft™ es un implante mínimamente invasivo que permite al paciente levantar peso y moverse de inmediato, lo que se traduce en un menor tiempo de recuperación. Nanochon tiene el potencial de ofrecer a los pacientes una recuperación más satisfactoria y duradera que el tratamiento estándar actual. Nuestro objetivo es desarrollar un nuevo enfoque para tratar la sustitución y reparación del cartílago, de modo que los cientos de miles de pacientes jóvenes y activos con lesiones articulares puedan retomar su ritmo de vida sin tener que someterse a soluciones costosas e invasivas a corto plazo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Benjamin Holmes, ben.holmes@nanochon.com