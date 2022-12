Nani la tiktokera que se burla de la gente que le dijo mendiga por negarse a trabajar

La tiktokera Nani ha generado indignación luego de burlarse de la gente que le dijo que pidiendo limosnas no llegaría a nada.

Esta joven fue criticada después de confesar que no le gustaba trabajar y decidió pedir a sus seguidores le enviaran dinero.

Mientras unos le decían limosnera otros la apoyaban, esto ha permitido que la joven les muestre a sus críticos que sí se puede vivir de pedir.

“Para los que me dicen que pidiendo limosnas no se llega a ningún lado… Por primera vez voy a vivir un verano con aire acondicionado, todo gracias a mi esfuerzo y dedicación”, dijo Nani.

La mujer se viralizó luego de confesar que no le gustaba trabajar y que necesitaba que alguien la mantuviera.

“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, manifestó hace unos meses.

En otro video pidió donaciones para el aire condicionado y recibió 250 dólares que le alcanzaron para la compra y así enfrentar el calor del verano.

Algunas personas han defendido a Nani indicando que sol oes una influencer más y que su trabajo es subir contenido.

