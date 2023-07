Nancy y Thomas, los abuelitos que se casaron después de 56 años sin verse: “El primer amor”

La historia de amor de Nancy y Thomas, dos abuelitos que se casaron después de 56 años de terminar su relación, ha generado esperanza a cientos de usuarios en el Internet.

La convicción de volver a reencontrarse con el primer amor renació en el corazón de los que leyeron la historia de estos dos hermosos abuelitos.

“Quiero pasar el resto de mi vida contigo, y compartir cada momento que tenderemos juntos”, expresó Thomas cuando se le declaró por segunda vez a su amada Nancy.

El amor de Nancy y Thomas ya traspasó las fronteras, cientos de personas los han felicitado y esperan que disfruten sus últimos años demostrándose cada día su amor.

“Se conocieron hace 60 años y salieron hace 56 años, pero por circunstancias de la vida tuvieron que separarse”, se destacó sobre la pareja.

Después de décadas de no verse, el amor seguía intacto y su amor dejó una romántica pedida de mano, en pleno aeropuerto.

El video de Nancy y Thomas se publicó en las redes sociales, viralizándose rápidamente; destacando los votos de amor de ese hombre que amó a esta mujer por décadas.

“Mi querida Nancy, han pasado 60 años desde que nos conocimos, 56 años desde que salimos por primera vez. 10 años desde la última vez que te vi. Siempre has sido de quien me he enamorado desde tus días como porrista”, dijo el seguro Thomas al declarar su amor nuevamente.

Agregó su deseo de pasar el resto de su vida con ella, pasando juntos nuevas aventuras y despertar en sus brazos.

Los comentarios de la publicación lograron que la historia se convirtiera en tendencia y miles de personas no dejarán de soñar en una historia de amor similar.