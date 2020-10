Nancy Pelosi le pide a Trump aceptar ‘como hombre’ el gane de Biden

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EEUU), Nancy Pelosi, le pidió a Donald Trump aceptar de ‘pie y como hombre’ la derrota electoral del próximo 3 de noviembre.

De acuerdo con la alta funcionaria demócrata, el vencedor de los comicios será Joe Biden; razón por la cual pide a Trump aceptar desde ahora su derrota.

‘Lo más fácil (para Trump) es ponerse de pie como un hombre y aceptar los resultados de una elección del pueblo estadounidense’, dijo Pelosi.

Sus declaraciones las emitió durante una entrevista de MSNBC, adelantándose a una estrategia de campaña que supuestamente implementaría Trump al declararse ganador prematuramente.

‘El 20 de enero de 2021, Joe Biden asumirá como presidente de los Estados Unidos’, dijo en tono contundente sobre los resultados y los cuales Trump debe aceptar como hombre.

Indicó que se deben esperar el conteo de votos y si el presidente gana en ese formato lo aceptarán, pero no tolerarán que Trump busque que la ‘gente piense que realmente ganó cuando no lo hizo’.

Pelosi, calificó como horrible algunas acciones de gobernante que han menoscabado la Constitución, medio ambiente y otros que van en deterioro del pueblo estadounidense.

Asimismo, enfatizó una supuesta relación entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, ‘socavando la integridad de las elecciones’.

Hasta la fecha, sondeos de posibles votantes le dan el gane a Biden con un 8 por ciento por encima de Donald Trump. Resultados similares se registraron en el 2016 a favor de Hillary Clinton, quien perdió el proceso electoral.

On January 20th, 2021, @JoeBiden will be inaugurated President of the United States.

The easiest thing for Donald Trump to do is to stand up like a man and accept the results of an election of the American people. #vote pic.twitter.com/unFSIBdY18

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 28, 2020