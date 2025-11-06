Nancy Pelosi dice adiós al Congreso de EEUU después de cuatro décadas 

La política estadounidense vive un momento histórico luego de que Nancy Pelosi anuncia su retiro del Congreso de EEUU.

La demócrata, reconocida como una de las figuras más influyentes de la Cámara de Representantes durante las últimas décadas, cierra oficialmente su etapa legislativa, según confirmó este miércoles.

Pelosi, originaria de California, ha sido la primera mujer en liderar la Cámara Baja y protagonista central en debates clave como la reforma sanitaria y los juicios políticos al presidente Donald Trump.

Su anuncio marca el fin de una era para el Partido Demócrata y para el propio Congreso de Estados Unidos, donde su voz fue determinante tanto en periodos de avance como de profunda polarización nacional.

La representante manifestó que “es tiempo de dejar espacio a las nuevas generaciones de líderes”.

Legado de Pelosi en la política estadounidense

Nancy Pelosi no solo rompió barreras de género en el Legislativo, sino que también se destacó por su capacidad de negociación y su firme defensa de derechos sociales y de las minorías.

A casi de cuatro décadas en el Congreso, fue clave en la aprobación de leyes sobre salud, inclusión y economía. Muchos analistas consideran que su capacidad para mantener unido al partido en momentos críticos fue única en la política actual.

Pelosi deja tras de sí una herencia que será analizada durante años. Sin embargo, aún persisten debates sobre su estilo de liderazgo y las divisiones internas en el Partido Demócrata.

En una reciente entrevista, declaró: “El Congreso siempre será más fuerte gracias al relevo generacional”.