Nancy Pelosi desafía a China y llega de visita a Taiwán

La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EEUU), Nancy Pelosi, desafió a China con su llegada a Taiwán, a pesar de las amenazas del gobierno de Xi Jinping.

Pelosi, arribó la noche del martes a la isla en medio de fuertes tensiones y advertencias.

El avión de la Fuerza Aérea de los EEUU llevó a Taiwán a la tercera máxima autoridad del país norteamericano, lo que ha generado malestar en China.

“La aeronave llegó a la isla sobre las 10:40 de la tarde (hora local)”, se informó desde la isla, considerada rebelde por el gobierno de Xi Jinping.

El anuncio de la llegada de Nancy Pelosi que desafió a China y elevó las tensiones entre Washington y Pekín tras las amenazas de consecuencias atroces.

“La Cancillería de China condenó la visita y la calificó una seria violación a la soberanía nacional”, detallaron medios chinos sobre la visita a Taiwán.

El gobierno chino ve a Taiwán como una provincia rebelde que se reunificará con el continente tarde o temprano.

Por su parte, Taiwán se ve como un país independiente, gobernado democráticamente, razón por la cual se ve la visita de Pelosi a China como un logro. Desde 1997, no llegaba a la isla un alto funcionario estadounidense.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022