Nancy Pelosi buscaría ‘declarar incapacitado’ a Trump para gobernar

La presidenta de la Cámara de Representantes del Senado de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo referencia este jueves a la 25ª Enmienda con la cual se podría declarar ‘incapacitado’ para gobernar al presidente Donald Trump.

El diagnóstico positivo por coronavirus del mandatario sería el detonante para que Pelosi busque declararlo ‘incapacitado’ para gobernar y se nombre en su lugar a Mike Pence.

Fueron los avances sobre la salud del gobernante y su negativa de continuar en observación a pesar de ser positivo del contagio que han alertado a la alta funcionaria a hablar sobre declaratoria y la implementación de la ley.

La intención de Pelosi la confirmó este jueves en una conferencia de prensa, en la cual citó la implementación de la 25ª Enmienda y que ya ha generado la reacción del gobernante.

“Mañana, por cierto, mañana, ven aquí mañana… Vamos hablar de la 25ª Enmienda”, dijo Pelosi sobre la posibilidad de declarar ‘incapacitado’ a Trump para gobernar y convertir a Pence en el presidente interino.

La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar y con su polémica forma de contestar calificó de loca a la titular de la Cámara de Representantes y la envió a observación.

“La loca Nancy es la que debería estar bajo observación. No la llaman loca por nada”, escribió en su cuenta de Twitter al enterarse que buscan declararlo ‘incapacitado’ para continuar en su cargo a pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

