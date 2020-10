NALCAB organiza la Cumbre Virtual de Política Latina para explorar los problemas prioritarios y las soluciones para la recuperación económica de los EE. UU.

El representante de los EE. UU. Joaquín Castro y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, entre los oradores destacados y los expertos del panel

SAN ANTONIO–(BUSINESS WIRE)–Durante esta temporada electoral sin precedentes, a medida que el enfoque de la nación se vuelve hacia la justicia social y económica y un camino hacia la recuperación, la Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina (National Association for Latino Community Asset Builders, NALCAB) presenta el evento inaugural de la Cumbre de política económica latina “Shaping America’s Future” (Dando forma al futuro de los EE. UU.) el martes, 27 de octubre. Esta cumbre inaugural convocará a funcionarios electos nacionales y locales, líderes comunitarios y expertos en economía para discutir temas que son críticos para las comunidades latinas de nuestro país, el grupo demográfico de más rápido crecimiento en los EE. UU. La inscripción a la cumbre es gratuita.

El representante de los EE. UU. Joaquín Castro (TX-20) iniciará el evento con una discusión en vivo sobre las prioridades de las políticas latinas y la recuperación económica, moderada por el director ejecutivo de NALCAB, Noel Poyo, que incluye una sesión de preguntas y respuestas de los participantes. Luego siguen las palabras del senador de los EE. UU. Marco Rubio (Republicano de Florida) y una conversación con la alcaldesa Regina Romero, de Tucson, Arizona. Para cerrar la jornada, un panel de políticas públicas con expertos en desarrollo económico y comunitario.

NALCAB, voz económica líder para los latinos en la nación, también compartirá los hallazgos y las recomendaciones de su reciente publicación “Latino Economic Agenda (LEA): A Latino Perspective on US Domestic Economic Policy” (Agenda económica latina: Una perspectiva latina sobre la política económica interna de los EE. UU.), documento integral no partidista que describe las principales prioridades políticas para promover la movilidad económica de la población latina de los EE. UU., componente crítico en la recuperación y la vitalidad sostenida de la economía en general. Lea más acerca de la LEA AQUÍ.

“Los latinos son un motor económico para la economía de los EE. UU.: impulsan el crecimiento económico y la creación de empleos que son esenciales para la economía de la nación en su conjunto”, señaló Noel Poyo, director ejecutivo de NALCAB. “La Cumbre de Políticas de este año y el lanzamiento de la LEA de NALCAB están sucediendo en un momento crítico en la historia de nuestra nación. Independientemente del resultado político, la legislatura y la administración entrantes deben promover políticas que aumenten la prosperidad económica para los latinos y las comunidades de color”.

Luego de la Cumbre de Políticas seguirá el Evento de formación nacional anual de NALCAB, que reúne a casi 200 profesionales, patrocinadores y educadores de todo el país durante tres días de capacitación interactiva con expertos experimentados en el campo del desarrollo comunitario.

Sintonice la Cumbre de políticas en vivo el 27 de octubre: https://www.facebook.com/NALCAB/live_videos

