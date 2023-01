Nadador trans que triunfó en pruebas femeninas queda en último lugar en competencias masculinas

El nadador trans Iszac Henig ha generado polémica luego de quedar en último lugar en competencias masculinas tras triunfar en todas las pruebas femeninas.

No es la primera vez que se da un caso similar, razón por la cual las deportistas mujeres han solicitado que no se permita a los trans participar en competencias de mujeres.

De acuerdo con The New York Times, Henig optó de después de su contundente triunfo en las competencias femeninas un nuevo reto y participar con hombres nadadores.

“Pasó ocho meses tomando hormonas en el marco de su transición de mujer a hombre y confesó que su marca en el nado se mantiene prácticamente sin cambios desde el final de la última temporada”, dijo sobre su participación en competencias masculinas.

Expertos han destacado que sus resultados han sido muy por debajo y muy lejos de Bator récords como lo hizo en las pruebas femeninas.

“No fui el tipo más lento en ninguna de mis pruebas, pero no soy tan exitoso en el deporte como lo era en el equipo femenino”, dijo el nadador trans reconociendo que no es bueno compitiendo con otros hombres.

Indicó que varios factores lo hicieron cambiar de opinión de seguir en las pruebas femeninas.

Sobre el lugar que logró en las competencias masculinas detalló que quedó en el lugar 79 de 83 nadadores, los puestos 80 al 83 son para un nadador nacido sin brazo izquierdo y tres que solo nadaron al estilo pecho, el más lento en el nado.