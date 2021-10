Musk prefiere usar su dinero en misiones a Marte que darlo en impuestos

EEUU.- Elon Musk, el hombre más rico del planeta, aseguró que prefiere invertir su dinero en misiones a Marte que entregarlo en impuestos al gobierno estadounidense.

Por medio de un tuit, el multimillonario declaró que pretende usar su fortuna para llevar a la humanidad al planeta rojo.

El posteo de Musk se da a pocas horas que el Congreso, liderado por los demócratas, busque imponer tributos a los ricos para la ejecución de proyectos sociales.

Medios locales destacaron que el tuit de Musk sobre las misiones a Marte fue en respuesta a la publicación de un reportero del Washington Post.

Christian Davenport, resaltó que con los impuestos que busca recaudar la gestión Biden se desarrollaría una misión a Marte.

“Mi plan es usar el dinero para llevar a la humanidad a Marte y preservar la luz de la conciencia”, escribió el multimillonario en medio de controversias por su negativa a pagar gravámenes.

Según registros oficiales, Musk no paga impuestos sobre la renta desde el 2018 y su fortuna continúa en aumento a tal punto que se ha convertido en el hombre más rico del planeta.

Proyecciones señalan que el empresario estadounidense pagaría de impuestos a EEUU 50 mil millones de dólares en los primeros cieno años, fondos que pretende usar en misiones a Marte.

Hasta la fecha la fortuna de Musk supera los 292 mil millones de dólares, la pandemia ha favorecido al empresario a sumar más dinero a su riqueza.

Entre los proyectos más exitosos está SpaceX que está enfocado en las misiones a Marte con vuelos comerciales hasta el planeta rojo.

Los demócratas han anunciado un impuesto del 23% de las plusvalías latentes para personas con activos mayores a los mil millones de dólares.

Este gravamen solo afectaría a un 1 por ciento de la población estadounidense, serían al menos 10 ciudadanos los que pagarían; entre ellos Musk.

My plan is to use the money to get humanity to Mars and preserve the light of consciousness

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2021