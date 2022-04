Musk genera polémica al decir que comprará la Coca Cola para agregarle drogas

El multimillonario Elon Musk volvió a generar polémica al decir que comprará la empresa de bebidas Coca Cola para agregarle cocaína.

Sus declaraciones han generado polémica en las redes sociales porque se da a unas horas de haber comprado Twitter por una suma de 44 mil millones de dólares.

Musk, bromeó durante una sesión de charla en la cual tuvo conectados 87 millones de seguidores. Posteriormente, escribió en su cuenta la supuesta compra de Coca Cola, viralizándose rápidamente.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022