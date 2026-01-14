Musk facilita acceso de internet a los iraníes desafiando al gobierno 

El empresario estadounidense Elon Musk anunció la activación del servicio de internet satelital Starlink en Irán, con el objetivo de contrarrestar el apagón digital impuesto por el régimen iraní tras la reciente ola de protestas y represión, la más grave de las últimas décadas.

La decisión de Musk supone un desafío directo a la censura estatal y responde a denuncias de organizaciones internacionales sobre la brutalidad de la represión en Irán y el uso de cortes de internet como herramienta para silenciar manifestaciones y obstaculizar la comunicación de los ciudadanos con el exterior.

La represión tecnológica y el papel de Starlink en Irán

En las últimas semanas, el gobierno iraní endureció los controles sobre el acceso a internet, bloqueando servicios y redes sociales fundamentales para la organización de protestas.

Estos bloqueos han sido condenados por organismos de derechos humanos y por la comunidad internacional, al considerar que perpetúan la represión y dificultan el acceso a la información.

El servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, permite el acceso a la red global sin depender de las infraestructuras controladas por el Estado, facilitando así que los ciudadanos iraníes puedan comunicarse con el mundo e informarse sobre lo que ocurre en su país.

Sin embargo, la viabilidad técnica y legal de esta medida en Irán se mantiene como una incógnita, debido a las restricciones y represalias que el régimen podría aplicar contra los usuarios y proveedores de este tipo de servicios.