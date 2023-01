Musk enfrenta un nuevo revés: Demandan a Twitter por falta de pago del alquiler de sus oficinas

Elon Musk, tras perder el puesto del hombre más rico del mundo, enfrente un nuevo revés y debe responder por una demanda a Twitter por falta de pago del alquiler de sus oficinas.

“El propietario de Tesla acumula demandas por no pagar las facturas de la renta de muchas de sus oficinas repartidas por el mundo, incluida la sede centra de San Francisco”, se informó.

De acuerdo con The New York Times, el multimillonario ha dado instrucciones para que sus empelados no paguen a los proveedores.

Sobre el nuevo revés que estaría recibiendo Musk se indicó que tenía hasta el 21 de diciembre para hacer efectivo el pago.

“La dirección de Twitter estaría sopesando las consecuencias de no pagar las indemnizaciones correspondientes al despido masivo de empleado”, destacó The New York Times sobre las decisiones del empresario.

No es la primera vez que Musk busca evitar hacer frente a los gastos de la compañía. Private Jet Services Group interpondría una demanda tras negarse a pagar 197,725 dólares de vuelos privados de algunos directivos.

“Twitter debe un total de 136,260 dólares por alquiler por un mes de la oficina de San Francisco”, se destacó sobre la demanda que representa un nuevo revés para Musk.

Aunque el magnate prometió dimitir tras una encuesta, al parecer no pretende dejar el cargo de director de Twitter.

Musk compró la plataforma por 44 mil millones de dólares, para su compra tuvo que vender varias acciones de Tesla.

En las últimas semanas sus acciones han caíd y el empresario ha perdido el 11% de su fortuna, exactamente 200 mil millones de dólares.