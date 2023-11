Musk donará ingresos por publicidad y suscripciones a hospitales de Gaza e Israel

El multimillonario empresario Elon Musk se comprometió a donar los ingresos por publicidad y suscripciones de X Corp a hospitales de Gaza e Israel.

El anuncio de Musk ha generado varias reacciones, unos en contra y otros a favor de su decisión que busca demostrar que no es antisemita ni islamófobo.

De acuerdo con el multimillonario, todos los ingresos que genere la plataforma de redes sociales a partir de anuncios y suscripciones serán destinados a centros asistenciales de Gaza e Israel.

Algunas de las instituciones que se verán beneficiadas son la Cruz Roja y Media Luna en Gaza.

“X Corp donará todos los ingresos de publicidad y suscripciones asociados con la guerra en Gaza a hospitales en Israel y la Cruz Roja / Media Luna en Gaza”, dijo Musk en un posteo en X.

Además, indicó que se hará un seguimiento de cómo se gastan los fondos y cómo se procesan los fondos para los hospitales de Gaza e Israel.

“Se aceptan mejores ideas. Deberíamos preocuparnos por los inocentes sin importar raza, credo, religión o cualquier otra cosa”, agregó el multimillonario.

