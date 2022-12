Musk asegura que las teorías de conspiración sobre Twitter en su mayoría son ciertas

El multimillonario Elon Musk ha vuelto a generar controversia. Esta vez aseguró que las teorías de conspiración sobre Twitter en su mayoría son ciertas.

Para el segundo hombre más rico del planeta, tras perder la primera posición, casi todas acusaciones en contra de Twitter son reales.

Una de esas teorías de conspiración de conspiración que según Musk es real son los vínculos entre el FBI y Twitter para impulsar una censura.

Durante una entrevista, el magnate indicó que hasta el momento de su dirección en la plataforma ha descubierto que muchas son ciertas.

“Hasta ahora, todas han resultado ser ciertas, o, si no, más ciertas de lo que la gente creía”, destacó sobre el tema que ha dejado miles de reacciones en esa y otras redes sociales.

