Murió Leonard A. Lauder, icono de la industria cosmética y presidente emérito de The Estée Lauder Companies

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Con gran pesar, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anuncia el fallecimiento de Leonard A. Lauder, presidente emérito, el 14 de junio a los 92 años, rodeado de su familia.









El Sr. Lauder nació en 1933 en la ciudad de Nueva York y era el hijo mayor de Estée y Joseph H. Lauder, los fundadores de The Estée Lauder Companies. Se graduó en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx, en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y en la escuela de Candidatos a Oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Lauder estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Además, prestó servicios como teniente en la Marina de los EE. UU. y como reservista de la Marina, lo que le valió un reconocimiento por parte de la Fundación del Cuerpo de Abastecimiento de la Marina de los EE. UU. como alumno distinguido. Se incorporó formalmente a Estée Lauder en 1958 y, por más de seis décadas, Lauder fue un visionario y un innovador, y contribuyó para que una gran cantidad de productos que se vendían bajo una única marca en tiendas de los EE. UU. se transformasen en la prestigiosa multimarca actual de productos de belleza, líder a nivel mundial.

“Durante toda su vida, mi padre trabajó incansablemente para crear y transformar la industria de la belleza y fue un pionero de una gran cantidad de las innovaciones, tendencias y prácticas recomendadas que son clave para la industria actual”, comentó William P. Lauder, hijo y presidente del Directorio de The Estée Lauder Companies. “Fue el hombre más caritativo que haya conocido, consideraba que todos debían tener acceso al arte y la educación, y encabezaba luchas contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer de mama. Ejerció un gran impacto. Creía que los empleados eran el corazón y el alma de nuestra empresa y ellos lo adoraban, y les gustaba pasar tiempo con él. Su calidez y consideración dejaron una gran impronta en nuestra empresa, la industria y, por supuesto, nuestra familia. Junto con mi familia, The Estée Lauder Companies y la incontable cantidad de personas que trataron con él, celebramos su extraordinaria vida”.

Lauder fue presidente de The Estée Lauder Companies de 1972 a 1995 y director ejecutivo de 1982 a 1999. Se lo nombró director en 1995 y ocupó esa función hasta fines de 2009. Mientras estuvo en ejercicio de sus funciones, Lauder desafió constantemente el status quo, y desarrolló e implementó innovadores programas de ventas y marketing que revolucionaron la industria de la belleza. Creó el primer laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa, incorporó una gestión profesional en todos los niveles y fue la fuerza que impulsó la expansión internacional de The Estée Lauder Companies, lo que contribuyó a impulsar las ventas y ganancias de la empresa a un nivel exponencial.

Lauder fue un legendario desarrollador de marcas y encabezó el lanzamiento de muchas marcas, como Aramis, Clinique y Lab Series, entre otras. Hasta su muerte, siguió participando activamente en la estrategia de adquisiciones de la empresa, incluidas las incorporaciones de Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer y M∙A∙C

En representación de The Estée Lauder Companies, Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo, dijo: “Leonard Lauder fue una persona muy amada y se lo extrañará muchísimo. Para nuestros empleados de The Estée Lauder Companies, era una inspiración y un modelo a seguir. Para la industria, fue un icono y un pionero que logró ganarse el respeto a nivel mundial. Su energía y visión contribuyeron a delinear a nuestra empresa y seguirán haciéndolo durante muchas generaciones venideras. Fue un líder profundamente considerado que se preocupaba por cada una de las personas de la empresa. Me siento un privilegiado por haber trabajado con Leonard, que fue el mejor mentor de aprendizaje que jamás podría haber soñado. Todos lo recordaremos.”

Durante la gran cantidad de años que fue presidente emérito, Lauder participó activamente en el negocio y las operaciones diarias de la empresa, y era habitual verlo en las oficinas centrales globales de The Estée Lauder Companies en Nueva York y en nuestras tiendas y mostradores de todo el mundo hasta el momento de su muerte. Lauder consideraba que cada uno de sus colegas formaba parte de su familia y los trataba de esa manera. Los valores que seguirán distinguiendo a la empresa son los mismos en los que él creía y representaba firmemente, algunos de los más destacados son la generosidad de espíritu y la amabilidad hacia todos. No obstante, quizás la función que más enorgullecía a Lauder era el rol no oficial de “director de enseñanza” de The Estée Lauder Companies. Creía que la riqueza de una empresa radicaba en sus personas y se enfocaba en orientar e impulsar el crecimiento dentro del diverso grupo de talentos de la empresa. Creía firmemente en la importancia del reconocimiento y la gratitud, y era un defensor incansable de los empleados. Al comienzo de la pandemia global en 2020, Lauder ejerció un papel clave para conformar el Fondo de Alivio para Empleados ELC Cares, mediante el cual se brindaba apoyo para el bienestar físico, mental y emocional de los empleados y sus familias.

Lauder participaba activamente en la investigación médica, la educación, el arte, la política exterior y la filantropía, y el impacto que ejerció en estos ámbitos fue realmente transformador.

Lauder era un férreo defensor de la importancia del acceso público al arte y los museos, lo que sirvió de inspiración a su filosofía de que la función primaria de un coleccionista era conservar y no poseer. Durante toda su vida, ofreció su apoyo al Museo de Arte Metropolitano (el Met) y, en 2013, entregó su colección de 78 piezas de arte cubista al museo, lo que representó la donación filantrópica única más grande en la historia del Met. Más adelante, agregó cinco obras de arte de gran importancia al regalo prometido. Junto con la donación de su colección de arte cubista, colaboró con la conformación del Centro de Investigación para el Arte Moderno Leonard A. Lauder en el Met, mediante el cual se brinda respaldo a un sólido programa de becas, exposiciones específicas y conferencias públicas. Además de su destacada presencia en el Met, también se desempeñó como presidente emérito del Museo Whitney de Arte Americano y fiduciario desde 1977 hasta 2011. A lo largo de su vida, donó obras de arte y financió puestos curatoriales y departamentos de investigación en una gran cantidad de instituciones.

Lauder fue un defensor de larga data para la investigación del cáncer y se desempeñó como presidente honorario del directorio de Breast Cancer Research Foundation (Fundación de Investigación del Cáncer de Mama), la organización que fundó su adoraba última esposa, Evelyn H. Lauder, en 1993. También fue un defensor de la lucha contra el Alzheimer mediante la fundación conjunta y liderazgo de Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (Fundación para el Descubrimiento de un Medicamento para el Alzheimer) junto con su hermano, Ronald. S. Lauder, por medio de la cual se ofrece apoyo a la investigación de medicamentos de vanguardia. Lauder siguió participando activamente en estas organizaciones hasta el momento de su muerte y, para él, tenían un gran valor.

Para recordar a su hermano, Ronald S. Lauder, director de Clinique Laboratories, LLC en The Estée Lauder Companies dijo: “Leonard era un hermano maravilloso y un marido, padre, abuelo, bisabuelo, tío, colega y amigo amoroso. Sin embargo, su legado se extiende mucho más allá de ser el corazón de nuestra familia. Su impacto seguirá sintiéndose por varias generaciones gracias a su incansable filantropía, defensa y creatividad para superar algunos de los más grandes obstáculos del mundo. La cantidad de vidas que tocó y afectó de manera positiva con todos sus emprendimientos es incalculable. Su pasión y generosidad han sido nuestra inspiración y no hay palabras para expresar cuánto lo extrañaremos”.

“Mi padre fue un hombre increíble, líder en los negocios, apasionado filántropo y un padre, abuelo y bisabuelo increíblemente amoroso”, dijo Gary M. Lauder, hijo y miembro del directorio de The Estée Lauder Companies. “Su energía, su agudo intelecto y su espíritu generoso cambiaron muchas vidas en todo el mundo. Para mí, él también fue siempre una fuente constante de aliento, sabiduría y amor. Su legado es enorme, no solo para la industria de la belleza, sino para la gran cantidad de vidas que se vieron mejoradas por sus esfuerzos de caridad y su apasionado compromiso con las artes, la educación y el cuidado de la salud. No solo se lo respetaba y admiraba, sino que sus empleados y colegas lo adoraban. Para mí, esto es lo más importante. Si bien lamentamos la pérdida, también celebramos su vida tan extraordinaria, sus aportes eternos y los valores que nos inspiró a todos: integridad, curiosidad y la importancia de devolver lo recibido. No hay palabras para expresar cuánto se lo extrañará”.

Lauder creía en el valor de la educación y brindó apoyo a una gran cantidad de instituciones académicas. Era fiduciario emérito de la Universidad de Pensilvania y miembro fundador de la junta de gobernadores del Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies (Instituto de Gestión y Estudios Internacionales Joseph H. Lauder) junto con su hermano, Ronald. Su pasión por la educación se extendió al espacio público, en el cual brindó apoyo a varias escuelas del área de Nueva York, y por el que tuvo el honor de que se lo nombrara parte del Salón de la Fama de Bronx High School of Science (Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx) en 2017. Cuando, con la pandemia de 2020, se evidenció la aguda escasez del país en cuanto a atención primaria de calidad en las comunidades desfavorecidas, Lauder trabajó junto con la Universidad de Pensilvania para crear un programa de enseñanza gratuito para entrenar al personal de enfermería. Gracias a su donación de $125 millones, la más grande jamás hecha a una escuela de enfermería estadounidense, pudo conformarse el Leonard A. Lauder Community Care Nurse Practitioner Program (Programa de Enseñanza de Enfermería para la Atención de la Comunidad Leonard A. Lauder) en la Universidad de Pensilvania.

Lauder trabajó durante toda su vida para impulsar el diálogo entre gobiernos, organizaciones políticas y no gubernamentales, y los sectores público y privado, ya que consideraba que este tipo de diálogo interdisciplinario era clave para el progreso. Fue miembro y director emérito del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), y fiduciario de por vida del directorio del Aspen Institute (Instituto Aspen). Consideraba que las personas tenían una obligación con el servicio público y, además del tiempo que prestó servicio para la Marina de los EE. UU., formó parte, más adelante, del Advisory Committee for Trade Negotiations (Comité de Asesoramiento para las Negociaciones Comerciales) en el gobierno del presidente Ronald Reagan, de 1983 a 1987.

A lo largo de su vida, Lauder recibió una gran cantidad de distinciones, incluido el premio “Lone Sailor” otorgado por la U.S. Navy Supply Corps Foundation (Fundación del Cuerpo de Abastecimiento de la Marina de los EE. UU.), el premio Légion d’Honneur, otorgado por el gobierno de Francia, el premio Liderazgo de las Mujeres, otorgado por el Lincoln Center Corporate Fund Women’s Leadership Council (Consejo de Liderazgo de la Mujer del Fondo Corporativo del Centro Lincoln) y el Premio Hombre Renacentista del Año Palazzo Strozzi. En 2020, pasó a formar parte del Salón de la Fama Minorista del Congreso Mundial del Comercio Minorista.

La familia Lauder recibió el preciado reconocimiento con la Medalla Carnegie a la Filantropía 2011 en reconocimiento a su compromiso de larga data con la filantropía y el servicio público. En 2014, Lauder fue nombrado Hito Viviente por la New York Landmarks Conservancy (Conservación de Hitos de Nueva York). Lauder y Glickman Lauder también recibieron el premio Gordon Parks Foundation Patron of the Arts (Conservador de Artes de la Fundación Gordon Parks) en 2016.

Lauder compartió muchas de las lecciones aprendidas en los negocios y la vida en sus memorias, llamadas The Company I Keep: My Life in Beauty (La empresa que tengo: mi vida en la belleza), publicado con gran éxito en 2020.

Estuvo casado con Evelyn H. Lauder, vicepresidente sénior corporativa de The Estée Lauder Companies y fundadora de Breast Cancer Research Foundation (Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama) desde 1959 hasta que ella falleció, en 2011. El 1 de enero de 2015, Lauder se casó con Judy Glickman Lauder, filántropa y fotógrafa reconocida a nivel mundial, cuyo trabajo está representado en más de 300 colecciones públicas y privadas, como el Museo J. Paul Getty, el Museo de Arte Whitney, el Museo de Arte Metropolitano y el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Lauder se consideraba un afortunado en el amor y realmente creía que éste podía llegar dos veces.

Desde el comienzo, se dedicó a su familia. Amaba a sus padres y adoraba a su hermano, Ronald, y a la familia que Ronald había formado con Jo Carole. Sus sobrinos y sus familias ocupaban un lugar muy especial en su corazón. Lauder estaba muy agradecido con su esposa, Judy, por ampliar su círculo familiar y adoraba a sus hijastros y sus familias. Sin embargo, lo que más lo enorgullecía eran sus hijos, sus familias, y sus nietos y bisnietos. Sentía un gran amor por ellos.

Lauder fue un verdadero visionario, un intrépido líder y un gran amigo de muchos. Fue el faro de nuestra empresa y la estrella polar para toda la industria. El mundo es un mejor lugar porque Leonard Lauder fue parte de él. The Estée Lauder Companies extiende sus más sinceras condolencias a toda la familia Lauder en estos momentos tan difíciles.

Lauder deja en esta tierra a su esposa, Judy Glickman Lauder; su hijo, William P. Lauder; su hijo Gary M. Lauder y su esposa, Laura Lauder; cinco nietos, Rachel, Danielle, Djuna-Bear, Joshua y Eliana; dos bisnietos, muchos hijastros y nietastros, y a su hermano, Ronald S. Lauder, su esposa, Jo Carole Lauder, y sus hijas, Aerin Lauder y Jane Lauder.

Se realizará un servicio privado para amigos y familiares. Quienes lo deseen, en lugar de flores, podrán enviar donaciones en memoria para la Breast Cancer Research Foundation (Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama) y la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (Fundación para el Descubrimiento de un Medicamento para el Alzheimer).

