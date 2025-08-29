Multimillonario planea expedición de 10 millones al Titanic

El enigma de los restos del Titanic sigue vigente más de un siglo después del naufragio. Ahora, una nueva expedición de 10 millones de dólares al Titanic está siendo planeada por un multimillonario que busca sumergirse hasta los vestigios del famoso barco en el Atlántico Norte.

El informe revela que el magnate, cuyo nombre permanece en secreto por ahora, quiere organizar un viaje submarino altamente tecnológico con un costo estimado de 10 millones de dólares. La expedición pretende llegar directamente a los restos del Titanic, ubicados a más de 3,800 metros bajo el mar, siguiendo estrictos protocolos de seguridad tras los sucesos fatales ocurridos en 2023 con el sumergible Titan.

La historia del Titanic ha cautivado al mundo por generaciones. Para los multimillonarios, las expediciones privadas representan no solo un reto personal sino también una oportunidad de entrar en la historia de la exploración marina. Sin embargo, los recientes incidentes han puesto en debate la ética y los riesgos de este tipo de viajes, reabriendo las discusiones sobre la seguridad y preservación del patrimonio submarino.La comunidad internacional se mantiene dividida: algunos ven estas inversiones como avances tecnológicos y científicos, mientras otros advierten sobre el posible impacto en el sitio histórico. Si querés conocer más sobre exploraciones submarinas y sus polémicas, te invitamos a leer nuestro análisis sobre el Atlántico.