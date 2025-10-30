Multimillonario británico de 79 años busca una joven esposa

EL multimillonario británico Benjamin Slade de 79 años ha causado revuelo en redes sociales tras declarar públicamente que está en busca de una “buena criadora”, es decir, una mujer joven con quien casarse y tener un hijo varón que herede su fortuna y su extensa propiedad en Somerset, Inglaterra.

El excéntrico terrateniente explicó que su objetivo es “asegurar la línea familiar” y garantizar que su patrimonio, que incluye una mansión, establos y más de 1.300 acres de terreno campestre, permanezca dentro de la familia por generaciones.

Su anuncio ha generado una mezcla de curiosidad, críticas y debates sobre las ideas tradicionales de herencia y familia. Mientras algunos ven su propuesta como un intento por preservar la historia familiar, otros la consideran una visión anticuada y polémica en pleno siglo XXI.

El caso continúa viralizándose en internet, convirtiendo al anciano propietario en uno de los personajes más comentados del Reino Unido en los últimos días.