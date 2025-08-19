Multimedia, Inc. lanza la celebración de su 35.° aniversario: Un legado de excelencia global en publicidad

ORLANDO, Florida--(BUSINESS WIRE)--Multimedia, Inc., líder global en servicios de marketing y publicidad a nivel internacional, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de la celebración por su 35.° aniversario. La empresa, fundada en Orlando, Florida, el 9 de julio de 1991, se encuentra en plenos preparativos para celebrar 35 años de innovación, crecimiento e impacto global en 2026.









Desde su fundación, Multimedia ha pasado de representar a publicaciones brasileñas líderes para convertirse en el exclusivo representante en el Continente Americano de los medios de difusión impresos y digitales de primer nivel en Europa, Asia y Medio Oriente. En la actualidad, la empresa hace alarde de una sólida red compuesta por 82 distinguidos agentes distribuidos en 31 países, fuertes lazos con las principales agencias y clientes de todo el mundo, y una bien merecida reputación por su profesionalismo, prestigio y resultados.

La experiencia de Multimedia abarca todas las plataformas de publicidad, ya sean digitales, impresas, de radio, TV y fuera del hogar (OOH, por sus siglas en inglés), lo que les permite a los clientes ejecutar campañas de alto impacto en todos los continentes. “Sentimos un gran orgullo por el prestigio de la marca que hemos logrado desarrollar a lo largo de décadas”, expresó Fernando Mariano, fundador y presidente de Multimedia, Inc. “Personalmente, visité casi 80 países (la mayoría de ellos varias veces) para impulsar sólidas relaciones con representantes, agencias, clientes y líderes de medios. Desde San Pablo y Seúl hasta París y Singapur, nuestra misión siempre ha sido conectar las marcas globales con las plataformas de medios más influyentes del mundo”.

Entre los distinguidos medios que cuentan con la representación de Multimedia, pueden nombrarse O Globo y O Estado de S. Paulo (Brasil), People's Daily and China Daily (China), JoongAng Ilbo (Corea del Sur), Philippine Daily Inquirer (Filipinas), Bangkok Post (Tailandia) y Khaleej Times (EAU).

Este poderoso alcance en los medios ha logrado atraer a una gran cartera de clientes globales, como Air France, Airbus, American Airlines, Armani, Bank of America, Boeing, Breitling, Canon, Citibank, Dolce & Gabbana, Emirates, Gucci, Hitachi, Hyundai, Microsoft, Mitsubishi, Oracle, Qatar Airways, Rolex, Seiko, Siemens, Turespaña, UBS y Visa, entre otros.

El principio rector de Multimedia basado en el prestigio de la marca (caracterizado por la alta calidad, credibilidad y confianza global) sigue delineando la estrategia y los servicios de la empresa a medida que ingresa en una nueva era de innovación y oportunidad.

Los representantes, las agencias y los clientes se benefician de la altamente reconocida experiencia de Multimedia y de sus acuerdos comerciales con medios de difusión líderes distribuidos en todos los continentes, lo que permite ofrecer las mejores posibilidades de publicidad digital, impresa, en radio, TV y OOH a nivel mundial.

