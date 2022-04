Mujeres trans no pueden escapar de Ucrania porque su género no coincide con su sexo

Una odisea están viviendo las mujeres trans que intentan huir de la guerra en Ucrania tras la operación militar rusa por su documento de identificación, el cual no coincide con su sexo.

Se calcula que hay un total de 130 mil mujeres trans que están siendo afectadas por la diferencia en sus pasaportes luego que el gobierno de Volodimir Zelenski prohibió la salida de todo hombre mayor de 18 años a los 60 años de edad.

Uno de los casos que ya traspasó las fronteras es el de Zi Faámelu, quien intentó abandonar Ucrania por la vía legal y se le negó dejar el país, exponiéndola al peligro de la guerra.

Su historia se viralizó en las distintas redes sociales y medios internacionales luego que decidió pedir ayuda por medio de un posteo en su cuenta de Twitter.

Según su relato, las mujeres trans están siendo obligadas a permanecer en Ucrania con el objetivo de defender a su patria y están siendo tratados como hombres.

“El gobierno ha emitido un decreto que dice que los hombres de 18 a 60 años de edad no pueden cruzar la frontera”, explica Faámelu sobre su lucha por huir del conflicto armado.

Al respecto, indicó que las autoridades las tratan como si fueran hombres, a pesar de que hace algún tiempo decidieron cambiar de género.

Para las mujeres trans, las acciones de los soldados ucranianos es un claro ejemplo de transfobia institucionalizada.

“Espero que la Unión Europea y los poderes globales hablen con mi gobierno y les pidan que dejen salir a la gente trans de Ucrania”, pidió en una publicación en Twitter.

Aunque pudo salir de Ucrania por un punto ciego fronterizo, contó su historia para que la comunidad internacional busque ayudar a otras personas que están viviendo lo que ella logró superar.

Hi! My name is Zi Faámelu. I'm a Ukrainian transgender woman currently stuck in Kyiv. My life's in danger. I'm not allowed to leave the country because of a presidential decree (passport related issue). Trans women feel hopeless and desperate. Please raise awareness! Thank you!🙏

— zifaamelu (@zifaamelu) February 28, 2022